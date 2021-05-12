شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير دقيق 3 أيام رصيد للمخابز خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المطاحن بتوفير الدقيق الكافى خلال أيام العيد الثلاثة كرصيد لكل مخبز في عيد الفطر مع توفير احتياجات كافة المحافظات من الدقيق، مؤكدا ان المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد بإستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة كذلك عمل مواقع استلام القمح عدا اول وثاني ايام العيد ويتم أستئناف العمل في اليوم الثالث.

وكانت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين .

وأكد المصيلحىُ ، أن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل غدا الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، وأول وثاني ايام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد، كما أن شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.