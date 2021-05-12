شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": صرف 45% من السلع المدعمة ضمن مقررات مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر مايو، حيث إنه تم صرف ما يقرب من 45% من هذه المقررات حتى الآن، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات له، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلى، و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021.