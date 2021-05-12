شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 9 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والنقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، حملة موسعة داخل مركز ومدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستهدفت الحملة قريتي العديسات بحري والطود غرب، كما قاد هشام على أبايزيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي بحمله بمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة بنطاق القرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، ومحضر اشغال طريق، و2محضر اشغال طريق، و3 محاضر نظافة، ومحضر إزالة ادارية.

كما قاد محسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، حملة موسعة بناء على تعليمات رئيس المركز، شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقري الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.. وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى لها.