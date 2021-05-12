شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تركيب خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر في مستشفى العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تركيب خزان اكسجين بسعة 11000 لتر بمستشفى العبور للتأمين الصحي، في إطار خطة الدولة لتوفير تانكات الاكسجين بالمستشفيات، ضمن تقديم الرعاية الصحية للمرضى وخاصة مصابي مرضى فيروس كورونا المستجد.

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة توفير الاكسجين بمستشفيات العزل بمدن ومراكز المحافظة، وملء التانكات وتوفير اسطوانات الاكسجين على مدار 24 ساعة، ويتلقى تقارير من رؤساء المدن ومديرية الصحة 3 مرات يومياً.

وأضاف السماحي، أنه تم تركيب تانك اكسجين بسعة 11000 لتر بمستشفى العبور للتأمين الصحي، في إطار خطة الدولة لتوفير تانكات الاكسجين بالمستشفيات، بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد ضاحي ،رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومتابعة الدكتور محمد رفيق، مدير فرع كفرالشيخ، مؤكداً أنه جاري تركيب تانك اكسجين بمستشفى سيدي سالم المركزي بسعة 10 آلاف لتر.

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