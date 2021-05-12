شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم الاثنين، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على منطقة محطة اسنا وقرية الدير وطريق مصر اسوان وكورنيش النيل ومنطقة المستشفى الجديدة، وتعقيم وتطهير منطقة مستشفى إسنا الجديدة ومدخل المستشفى، كما تم تعقيم عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 8 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 5 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 23 إزالة إدارية، و٢ محاضر مضبوطات متنوعة، و1 محضر شيشة ومصادرة 3 شيش، وضبط عدد 10 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه.

وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة المرافق بإسنا، والنقيب محمود جاد، والنقيب محمود صقر، والنقيب اسلام حمود معاوني مباحث مركز شرطة إسنا، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الأشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وما يماثلها وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.