ضبط 7 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم الاثنين، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة اسنا.
وخلال الحملة تم المرور على منطقة محطة اسنا وقرية الدير وطريق مصر اسوان وكورنيش النيل ومنطقة المستشفى الجديدة، وتعقيم وتطهير منطقة مستشفى إسنا الجديدة ومدخل المستشفى، كما تم تعقيم عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.
ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 8 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 5 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 23 إزالة إدارية، و٢ محاضر مضبوطات متنوعة، و1 محضر شيشة ومصادرة 3 شيش، وضبط عدد 10 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه.
وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة المرافق بإسنا، والنقيب محمود جاد، والنقيب محمود صقر، والنقيب اسلام حمود معاوني مباحث مركز شرطة إسنا، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الأشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وما يماثلها وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.