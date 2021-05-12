شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء آخر رمضان بجميع المحافظات المصرية والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 30 رمضان آخر أيام الشهر الفضيل في عدد 78 مدينة فى جمهورية مصر العربية، وأيضًا جدول مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

ويرتفع البحث علي موقع جوجل عن مواعيد الآذان خلال شهر رمضان الكريم وخصوصًا مواعيد الأذان المترتبطة بموعدي السحور والإفطار خلال شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بكل خير، وهما موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب .

وقامت الهيئة العامة المصرية للمساحة باعداد جدول مواقيت الصلاة والذي نشرته دار الإفتاء المصرية عن يوم 30 رمضان 2021 الموافق آخر أيام شهر رمضان الكريم.

وتنشر المصري اليوم جدول مواعيد الصلاة عن اليوم الأربعاء 30 رمضان الموافق 12-5-2021 نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية، والذي يتضمن موعد الإمساك وكذلك موعد شروق الشمس وأيضًا موعد أذان الفجر وموعد أذان الظهر وموعد أذان العصر وموعد أذان المغرب بالإضافة إلي موعد أذان العشاء.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الأربعاء 30 رمضان

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء القاهرة 03:05 03:25 05:03 11:51 03:28 06:40 08:07 الاسكندرية 03:06 03:26 05:06 11:56 03:36 06:47 08:16 بورسعيد 02:57 03:17 04:57 11:47 03:26 06:38 08:07 السويس 03:00 03:20 04:58 11:46 03:23 06:34 08:01 العريش 02:51 03:11 04:51 11:41 03:20 06:31 08:00 الطور 03:02 03:22 04:57 11:42 03:15 06:27 07:52 دمنهور 03:05 03:25 05:05 11:54 03:33 06:45 08:13 طنطا 03:04 03:24 05:03 11:52 03:31 06:42 08:10 المنصورة 03:01 03:21 05:01 11:51 03:30 06:41 08:10 الزقازيق 03:02 03:22 05:01 11:50 03:28 06:40 08:08 الفيوم 03:09 03:29 05:06 11:53 03:29 06:40 08:06 بني سويق 03:09 03:29 05:06 11:52 03:27 06:39 08:05 المنيا 03:13 03:33 05:09 11:53 03:26 06:38 08:03 أسيوط 03:15 03:35 05:09 11:52 03:23 06:35 07:59 سوهاج 03:14 03:34 05:08 11:50 03:20 06:32 07:55 قنا 03:11 03:31 05:04 11:45 03:15 06:27 07:50 أسوان 03:17 03:37 05:07 11:45 03:09 06:22 07:43 مطروح 03:16 03:36 05:17 12:07 03:47 06:58 08:27 الغردقة 03:04 03:24 04:58 11:41 03:12 06:24 07:48 الخارجة 03:23 03:43 05:15 11:55 03:23 06:36 07:57 الإسماعيلية 02:59 03:19 04:58 11:47 03:25 06:37 08:05 دمياط 02:58 03:18 04:59 11:49 03:29 06:40 08:09 السلوم 03:24 03:44 05:25 12:16 03:55 07:07 08:36 نويبغ 02:55 03:15 04:52 11:38 03:13 06:24 07:50 حلايب 03:06 03:26 04:55 11:30 02:50 06:05 07:24 شرم الشيخ 03:00 03:20 04:55 11:39 03:12 06:24 07:48 06-أكتوبر 03:07 03:27 05:05 11:53 03:29 06:41 08:08 كفر الشيخ 03:03 03:23 05:03 11:53 03:32 06:43 08:12 الحامول 03:01 03:21 05:01 11:52 03:31 06:42 08:11 بلطيم 03:01 03:21 05:02 11:52 03:31 06:43 08:12 طابا 02:54 03:14 04:52 11:39 03:15 06:26 07:53 راس سدر 03:01 03:21 04:59 11:46 03:22 06:33 08:00 كاترين 02:59 03:19 04:55 11:41 03:15 06:26 07:52 دهب 02:57 03:17 04:53 11:38 03:12 06:24 07:49 ابوزنيمة 03:01 03:21 04:58 11:44 03:19 06:31 07:57 راس غارب 03:02 03:22 04:58 11:43 03:17 06:28 07:54 القصير 03:05 03:25 04:58 11:39 03:08 06:20 07:43 برنيس 03:07 03:27 04:57 11:34 02:58 06:12 07:32 سفاجة 03:05 03:25 04:58 11:41 03:11 06:23 07:46 مرسى علم 03:06 03:26 04:58 11:37 03:04 06:16 07:38 شلاتين 03:08 03:28 04:58 11:34 02:56 06:10 07:30 سيدى برانى 03:20 03:40 05:21 12:13 03:53 07:04 08:34 الضبعة 03:13 03:33 05:13 12:03 03:41 06:53 08:21 العلمين 03:12 03:32 05:11 12:01 03:39 06:50 08:19 واحة سيوة 03:31 03:51 05:28 12:14 03:50 07:01 08:27 موط (الداخلة ) 03:28 03:48 05:21 12:01 03:28 06:41 08:03 الفرافرة 03:27 03:47 05:22 12:04 03:35 06:47 08:11 البويطى 03:20 03:40 05:16 12:01 03:34 06:46 08:11 باريس 03:25 03:45 05:16 11:54 03:20 06:33 07:54 المحلة الكبرى 03:03 03:23 05:03 11:53 03:31 06:43 08:11 الحمام 03:04 03:24 05:03 11:53 03:31 06:42 08:11 نجع حمادى 03:14 03:34 05:06 11:47 03:16 06:29 07:51 15-May 03:05 03:25 05:03 11:51 03:27 06:39 08:06 السادات 03:07 03:27 05:06 11:54 03:32 06:43 08:11 الصالحية الجديدة 03:01 03:21 05:00 11:49 03:27 06:39 08:07 العاشر من رمضان 03:02 03:22 05:01 11:49 03:26 06:38 08:05 العاصمة الادارية الجديدة 03:04 03:24 05:02 11:50 03:27 06:38 08:05 العبور 03:04 03:24 05:02 11:50 03:28 06:39 08:07 الفشن الجديدة 03:11 03:31 05:07 11:53 03:27 06:39 08:04 المنصورة الجديدة 03:02 03:22 05:02 11:53 03:33 06:44 08:13 النوبارية الجديدة 03:01 03:21 05:00 11:49 03:27 06:38 08:06 بدر 03:12 03:32 05:10 11:58 03:35 06:47 08:14 بنى مزار الجديدة 03:05 03:25 05:01 11:46 03:20 06:31 07:57 بورسعيد الجديدة سلام 02:55 03:15 04:55 11:44 03:23 06:35 08:03 بئر العبد الجديدة 03:00 03:20 05:00 11:50 03:29 06:40 08:09 توشكى الجديدة 03:26 03:46 05:16 11:51 03:13 06:27 07:47 حدائق العاصمة 03:00 03:20 04:58 11:47 03:24 06:35 08:02 رشيد الجديدة 02:49 03:09 04:49 11:40 03:19 06:30 08:00 رفح الجديدة 03:03 03:23 05:03 11:53 03:33 06:44 08:13 سفنكس الجديدة 03:03 03:23 05:02 11:50 03:27 06:38 08:05 شرق العوينات 03:20 03:40 05:10 11:45 03:07 06:21 07:40 غرب النوبارية 03:00 03:20 04:59 11:48 03:26 06:37 08:05 ادفو 03:14 03:34 05:06 11:45 03:12 06:24 07:46 الأقصر 03:13 03:33 05:05 11:46 03:14 06:26 07:49 اسنا 03:14 03:34 05:06 11:46 03:13 06:26 07:48 القاهرة الجديدة 03:05 03:25 05:03 11:51 03:28 06:39 08:06 الدلنجات 03:05 03:25 05:05 11:54 03:33 06:44 08:12 توشكى 03:26 03:46 05:15 11:51 03:12 06:27 07:46

مواقيت الصلاة في العواصم العربية اليوم الأربعاء 12-5-2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء اليوم ابوظبى 04:10 05:41 12:19 03:44 06:57 08:19 الدوحة 03:19 04:51 11:30 02:57 06:10 07:32 الرياض 03:40 05:11 11:50 03:15 06:28 07:50 المدينة المنورة 04:09 05:40 12:18 03:43 06:56 08:17 المنامة 03:20 04:53 11:34 03:03 06:15 07:38 دبى 04:04 05:36 12:15 03:42 06:55 08:17 مسقط 03:54 05:25 12:02 03:25 06:39 07:59

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