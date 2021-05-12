بيرني ساندرز يدعو لوقف فوري لإطلاق النار والاستيطان الاستفزازي في القدس

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وتابع: «لا ينبغي أن ينشأ الأطفال الفلسطينيون في ظل العنف والقمع المستمر من الاحتلال، كما فعل الكثيرون».

ومضى يقول: «يجب على الولايات المتحدة أن تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النشاط الاستيطاني الاستفزازي وغير القانوني. يجب علينا أيضاً أن نعيد الالتزام بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإنهاء هذا الصراع».

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في بيان بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والداخل المحتل وردّ المقاومة الفلسطينية، إنه «تحت حكم بايدن، أصبح العالم أكثر عنفاً واضطراباً لأن ضعف بايدن وقلة دعمه لإسرائيل يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا».

فيما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «ما زلنا نريد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، منددةً «بالهجمات الصاروخية المستمرة لحركة حماس على القدس».

وتتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على منازل المواطنين في قطاع غزة، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية الرد بالرشقات الصاروخية داخل الأراضي المحتلة.