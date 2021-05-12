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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير الكويت للتهنئة بعيد الفطر المبارك

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن: «الرئيس السيسي أعرب للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيًا للشقيقة الكويت حكومة وشعبًا كل سلام وأمن واستقرار».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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