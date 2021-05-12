شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير الكويت للتهنئة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن: «الرئيس السيسي أعرب للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيًا للشقيقة الكويت حكومة وشعبًا كل سلام وأمن واستقرار».