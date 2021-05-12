شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع وصول 12 سيارة لحوم ومواد غذائية إلى الغربية ضمن «شباب الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استقبال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قافلة مبادرة وزارة التنمية المحلية «شباب الخير»، والتي تضم ١٢ سيارة محملة باللحوم والدواجن والمواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 30 % لتجوب القري والمراكز وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المبادرة أطلقها وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب لتوفير السلع الغذائية واتاحتها للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مخفضة لتخفيف المعاناة على كاهلهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياه كريمة).

وأضاف البيان أن المحافظ حرص على تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة، مشيداً بتنوعها وجودتها وأسعارها الإقتصادية والتي جاءت لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع.

وثمن محافظ الغربية دور وزارة التنمية المحلية وتعاونها الدائم والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب لتنفيذ مثل هذه المبادرات النبيلة والتي من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوي معيشتهم.