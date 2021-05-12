شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: خطة عاجلة لدعم ومتابعة تصنيع لقاحات كورونا محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت هيئة الدواء المصرية خطة عاجلة لدعم ومتابعة تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع محليا وفقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة كجهة رقابية منوطة بالتأكد من مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات المستخدمة في مصر من خلال تقييم المستندات الخاصة بهذه اللقاحات وتحليلها بمعامل هيئة الدواء للتأكد من مطابقاتها للمعايير العالمية.

وأضاف متحدث هيئة الدواء بان الهيئة حريصة على تنفيذ استراتيجية الدولة وتطبيق معايير التصنيع الجيد لضمان مأمونية وجودة اللقاحات من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، وذلك من خلال محوريين اساسيين هما تنوع مصادر لقاحات كورونا وتوطين صناعتها محليا.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد منحت رخصة الاستخدام الطارئ لخمسة لقاحات حتى الآن، وهم لقاح «سينوفارم» و«كوفيشيلد/استرازينيكا»، ولقاح «سبوتنيك v» ولقاح «استرازنيكا AZD 1222» ولقاح «كورونا فاك».