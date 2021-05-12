شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع نادى كفر الزيات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتواجد أعداد كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت نجوى العشيري السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، حملة مكبرة بمركز ومدينة كفر الزيات، على المحلات التجارية والمنشآت العامه، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار الغلق في التاسعة مساءً تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وخلال الحملة فوجئت السكرتير العام المساعد بفتح نادى كفر الزيات أمام الجمهور بعد مواعيد الغلق وتواجد اعداد كبيرة من الأعضاء بداخله وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وعلي الفور قامت السكرتير العام المساعد بإخلاء النادى من الاعضاء وتعنيف مسئولي الأمن وأعضاء مجلس الإدارة المتواجدين بالنادى، ووجهت مسئولي مجلس المدينة بتشميع النادي بالجمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسئولي النادي لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية.