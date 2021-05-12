شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين فى حادث سير على صحراوى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين، مساء، الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة بالرصيف بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة ببنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الواقعة لنقل الجثة والمصابين بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعة جثة لسائق ويدعى ناجح عبد النبي محمد 33 سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا .

كما استقبل المستشفى : يوسف فتحى شحاته 29 سنة مصابا بجروح وسجحات بالجسم، ومحمد خلف عبد الوهاب 40 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسجحات وكدمات بالجسم، ومحمود عبد الرشيد عبد الحميد 33 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وبشير محمد أبو نفوس 58 سنة، مصاباً بكدمات متفرقه بالجسم، وزكى خلف رضوان 62 سنة مصاباً بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونبيل على عبد الرحيم 53 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى محمد محمد اسماعيل 53 سنة مصاباً بسجحات بالجسم.