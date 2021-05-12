شكرا لقرائتكم خبر عن أمير دولة الكويت يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

‏‎ومن جانبه، أعرب الرئيس للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.