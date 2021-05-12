​الأوقاف: التزام تام لرواد المساجد في آخر صلاة تراويح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إن رواد المساجد أظهروا وعيًا كاملا في آخر صلاة للتراويح، من خلال التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هناك استجابة تامة من قبل المصلين في تنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا، الخاصة باصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حرصا على أن تظل بيوت الله مفتوحة، تؤدى فيها الصلوات.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد وخارجها.

واختتمت مساء الثلاثاء، صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية مع حلول آخر ليلة من شهر رمضان المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الأربعاء ال١٢ من مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

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