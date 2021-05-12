الأمريكية «جلوريا والكر وعائلتها» تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن جولتها بمختلف المدن السياحية في مصر استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، السيدة الأمريكية «جلوريا والكر وعائلتها»، والتي جاءت من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها بعد أن أنهت «جلوريا» بعض الزيارات التي كانت تحلم بها في القاهرة والتي كان أهمها زيارة منطقة أهرامات الجيزة بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وكان الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ في استقبالها وتم الترحيب بالسيدة جلوريا وأسرتها حين وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وتقديم الورود والهدايا لهم متمنيين لهم زيارة سعيدة بمدينة السلام، وقد أوضع لهم برنامج زيارة يتيح زيارة معظم الأماكن السياحية بالمدينة والاستمتاع بالأنشطة السياحية المختلفة والقيام برحلة بحرية.

وأعرب أفراد العائلة، البالغ عددها 14 فرداً، عن بالغ سعادتهم لتحقيق حلم السيدة جلوريا والكر في زيارة مصر خاصة بعد مواجهتهم عدد من الصعوبات منها القيود المفروضة بسبب مرضها وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن السيدة جلوريا والكر على مدار الفترة القليلة الماضية كانت محط أنظار العالم، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح إبنها داستن فيتالى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، واصفاً هذه الزيارة بأنها أمنيتها الوحيدة وحلم حياتها.

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ

الأمريكية "جلوريا والكر وعائلتها" تواصل رحلتها في مصر بزيارة شرم الشيخ