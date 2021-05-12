شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد لعيد الفطر بجولات مفاجئة وحملات لتطبيق قرارات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأصدر «الشريف»، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها. والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين على مستوي الأحياء وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف أنه تم التأكيد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء.

وناشد المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وأكد المحافظ على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفورى معها. وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

الجدير بالذكر أن أن رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات كان على رأسها؛ غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين. وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد. صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة. وحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.