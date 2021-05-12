شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «هجمة مرتدة» يكشف محاولة أجهزة معادية إسقاط الدولة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل هجمة مرتدة يكشف عن دور الأجهزة المعادية في محاولة إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المسلسل استقى معلوماته من جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأوضح «موسى»، أن الأجهزة المعادية تحاول إضعاف مصر والنيل منها حتى لا تكون قوية وتريد لها أن تكون في مشاكل دائمة تملأها العشوائيات والفوضى.

وأكد على أن قوة العرب من قوة مصر، ولكن لا يريدون لها النماء والقوة، حيث تقهرهم قوة مصر وما تنفذه من مشروعات تنموية في شتى المجالات.

واختتم موسى قائلًا: «انتظروا رسائل مهمة سيبعث بها مسلسل الاختيار 2 في الحلقتين المقبلتين.