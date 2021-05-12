شكرا لقرائتكم خبر عن لخلق فرص عمل للشباب.. محافظ كفر الشيخ يعلن عن تمويل مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ مليار جنيه لتوفير 22430 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 9577 مشروعاً بقيمة مليار و137 مليون و415الف، و٥٨٤ جنيه لتوفير 22430 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.