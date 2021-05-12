شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة 20 مركزا لتلقى لقاح كورونا بمحافظة الغربية بعد إضافة 11 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الصحة بالغريية ، في بيان لها، اليوم، عن تخصيص 11 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا 20 مركزا حرصا على راحة مواطني الغربية ، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المديرية اختارت 11 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا بالأماكن الآتية: مركز طبي سيجر بطنطا ، ومعهد أورام طنطا ، بنك الدم الرئيس، ومكتب صحي سبرباي، ومكتب صحة بدمور مركز المحلة ، وديوان إدارة المحلة أول ووحدة الهياتم وديوان المحله ثاني ديوان إدارة زفتي، بنا بصير سمنود ،ومكتب صحة دماط قطور، ومكتب صحة ثاني السنطة وإبيار مركز كفر الزيات تم فتحها في المرحلة الثانية إضافة إلى المراكز السابقة ، وبذلك بلغ إجمالي تخصيص مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا 20 مركزا لتخفيف العبء على المواطنين.

ووجه وكيل الوزارة إدارة الرعاية الأساسية والطب الوقائي للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما أكد أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.