شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب العام الأسبق ماهر عبد الواحد.. ونادى القضاة: مسيرته ذاخرة بالمواقف المشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببالغ الحزن والألم والأسى، شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار ماهر عبد الواحد، نائب عام مصر الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.

وقال النادي في بيان اليوم الثلاثاء: لم نعهده رحمه الله طوال مسيرة عطائه الذاخرة بالمواقف المشرفة، إلا محافظا على القيم القضائية مستمسكا بميراث الأوائل من الترفع والعزة.

وأضاف البيان: كان فيها رحمه الله نموذجًا للقاضى الذى تعلى كلماته الوقار والحكمة والنزاهة وترسخ أفعاله للحق والعدل والشرف.

وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازى للقضاء المصرى ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.