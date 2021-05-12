شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلى للمستشفيات الجامعية" يكشف خطته جاهزيته لإجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: "هناك خطة للتأكد من جاهزية الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية فى العيد من حيث توافر الأدوية والطواقم الطبية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الاستعداد التام فى تلقى إصابات فيروس كورونا، ونطالب الموطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر برنامجها الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز: "130 مستشفى جاهزة لاستقبال، ويوجد 30 مستشفى لعزل فيروس كورونا كاملة بالإضافة إلى هناك 100 مستشفى بها أماكن عزل للمصابين".

وتابع: "هناك أماكن للفرز بالمستشفيات لقياص حالة المصابين بكورونا سواء كانت حالة بسيطة يتم علاجه وعزله منزليا، ووعندما تكون متوسطة يتم حجزه بالمستشفى، ولو كانت الإصابة حرجة يتم وضعة بالعناية المركزة".