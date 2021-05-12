شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من سن 18 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التسجيل علي الموقع الإلكترونى للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من سن 18 عامًا، وتابعت: "اللقاح آمن وفعال".

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بالفيروس مطلقًا، وإنما يساعد الجسم علي تكوين الأجسام المضادة للفيروس، وتابعت: الحصول علي اللقاح يقلل من الإصابة بالفيروس، ويمنع الدخول في مضاعفات خطرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الذين حصلوا علي لقاح كورونا ليسوا محميين تمامًا من العدوى، وبالتالي يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعًا للعدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.