شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد المحال التجارية والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، جولة مرورية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الخارجة، للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على ارتداء الكمامة ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، موجهاََ بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حسم، كما ناشد المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.