شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد من محمد أبوتريكة على أحداث غزة : «اللهم زِد تل أبيبهم رعبًا ونارًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد أبوتريكة، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن دعمه للمواطنين الفلسطينيين في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط شهداء وعشرات المصابين والحرحى.

وكتب أبوتريكة على حسابه في تويتر: «لله درّكم يا أهل فلسطين السماء تشع نورا ونارا اللهم سدد رميهم وارحم شهيدهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم ويارب كن معهم وانصرهم نصرا عظيماً.. اللهم زِد ”تل أبيبهم“ رعبا ونارًا».