شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف تفاصيل مرض الهوكم..«يسبب احتقان في الرئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، تفاصيل مرض الهوكم، موضحا أن الإنسان به بطين أيمن وآخر أيسر.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مرض الهوكم يأتي غالبًا في البطين الأيسر، وعندما يصيب «الأيسر»، بصبح له اسمًا آخر.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، أن الهوكم يؤدي لخنق البطين الأيسر ومن ثم اختلال وظائفه ويتبعها اختلال وظائف الأذين الأيسر ومن ثم يحدث احتقان في الرئة.

وأكد أن العلاج يكون سهلًا وليس فيه، وأحيانًا يكون من خلال اللجوء لجراحة.