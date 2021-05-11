شكرا لقرائتكم خبر عن عيب خُلقي..حسام موافي يكشف سر حدوث «الدوخة» بعد تناول السكريات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، سر الإحساس بالدوخة بعد تناول السكريات، موضحًا أن الجسم يفرز أنسولين عندما يرى شيئًا حلوًا.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأكل الحلو عندما ينزل للأمعاء ويتم هضمه يتحول لجلوكوز، ويدخل الدم ويراه البنكرياس ثم يفرز الأنسولين.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، أن البنكرياس عندما يرى الجلوكوز يحرقه ويخفضه وينتج أنسولين بنسبة كبيرة ومن ثم تحدث الدوخة.

وأشار إلى أن هذا عيب خلقي وعلاجه عدم تناول السكريات بنسب كبيرة إلا كميات محدودة ومتكررة، وسوف يتم علاجه مع مرور الوقت، مطالبا بتناول خضروات وليس سكر.