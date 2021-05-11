شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول وآخر المحافظات تأدية لصلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، أول وآخر المحافظات تأدية لصلاة عيد الفطر، وذلك ضمن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات الجمهورية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، وكانت كالتالي.

- القاهرة والجيزة وشبين الكوم في الساعة الخامسة و28 دقيقة.

- الإسكندرية والفيوم في الساعة الخامسة و31 دقيقة.

- طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، الساعة الخامسة و14 دقيقة.

- مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و49 دقيقة.

- بورسعيد سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و21 دقيقة.

- السويس والغردقة ودمياط في الساعة الخامسة و23 دقيقة.

- العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة.

- الطور والإسماعيلية وشلاتين في الساعة الخامسة و22 دقيقة.

- سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة.

- دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة.

- طنطا وبنها وكفر الشيخ الساعة الخامسة و27 دقيقة .

- المنصورة في الخامسة و25 دقيقة .

- الزقازيق في الساعة الخامسة و26 دقيقة.

-بني سويف وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة.

-المنيا وأسيوط الخامسة و33 دقيقة .

- سوهاج وأسوان في الخامسة و32 دقيقة .

- أبوسمبل والخارجة في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

- مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة.

- نوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة.