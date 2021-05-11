شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات الجمهورية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، وكانت كالتالي.
- القاهرة والجيزة وشبين الكوم في الساعة الخامسة و28 دقيقة.
- الإسكندرية والفيوم في الساعة الخامسة و31 دقيقة.
- طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، الساعة الخامسة و14 دقيقة.
- مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و49 دقيقة.
- بورسعيد سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و21 دقيقة.
- السويس والغردقة ودمياط في الساعة الخامسة و23 دقيقة.
- العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة.
- الطور والإسماعيلية وشلاتين في الساعة الخامسة و22 دقيقة.
- سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة.
- دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة.
- طنطا وبنها وكفر الشيخ الساعة الخامسة و27 دقيقة .
- المنصورة في الخامسة و25 دقيقة .
- الزقازيق في الساعة الخامسة و26 دقيقة.
-بني سويف وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة.
-المنيا وأسيوط الخامسة و33 دقيقة .
- سوهاج وأسوان في الخامسة و32 دقيقة .
- أبوسمبل والخارجة في الساعة الخامسة و40 دقيقة.
- مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة.
- نوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة.