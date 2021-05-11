شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات الجمهورية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، وكانت كالتالي.

- القاهرة والجيزة وشبين الكوم في الساعة الخامسة و28 دقيقة.

- الإسكندرية والفيوم في الساعة الخامسة و31 دقيقة.

- طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، الساعة الخامسة و14 دقيقة.

- مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و49 دقيقة.

- بورسعيد سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و21 دقيقة.

- السويس والغردقة ودمياط في الساعة الخامسة و23 دقيقة.

- العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة.

- الطور والإسماعيلية وشلاتين في الساعة الخامسة و22 دقيقة.

- سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة.

- دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة.

- طنطا وبنها وكفر الشيخ الساعة الخامسة و27 دقيقة .

- المنصورة في الخامسة و25 دقيقة .

- الزقازيق في الساعة الخامسة و26 دقيقة.

-بني سويف وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة.

-المنيا وأسيوط الخامسة و33 دقيقة .

- سوهاج وأسوان في الخامسة و32 دقيقة .

- أبوسمبل والخارجة في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

- مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة.

- نوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة.