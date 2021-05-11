شكرا لقرائتكم خبر عن «حقق أعلى ارتفاعًا».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 11 مايو 2021، الارتفاع بعد الاتخفاض الطفيف الذي حققه في الصباح، ليواصل الارتفاعات التي حقهها خلال الأيام الماضية محققا أعلى سعر منذ شهور .

وشهد سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، بنسبة 0.1%، وذلك بسبب انخفاض مؤشر الولار وتراجع الاسهم العالمية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، 11 مايو، 810.58 جنيه، وكان في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 808.19 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، 1،837.44 $، وكانت في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، 1،834.52 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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