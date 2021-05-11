شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية تواصل قوافلها بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ اعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

واعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 743 ألف و740 سيدة بنطاق المحافظة،

كما أشارت إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة، واوضحت أن المبادرة الرئاسيه هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم .

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يجرى تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد» تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد«تحت شعار»100 مليون صحة«تم تفعيلها بدءًا من يوم 5/12/2020م، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة، أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن عدد حالات العزل المنزلي التي تمت متابعتها منذ بداية المبادرة وحتى اليوم بالنسبة لحالات المرحلة الأولى بلغ 1898 حالة وعدد حالات الموجة الثانية حتى اليوم بلغ 4022 حالة بإجمالي حالات متابعة عزل منزلي بلغ 5891 حالة.

وأضافت سلام أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

وتتخذ المبادرة، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية بالمحافظه.