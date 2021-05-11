شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بالتصدي لانتشار ظاهرة التسول بشوارع الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي أهالي مدينة الغردقة والزائرين لها والعاملين بالقطاع السياحي من تزايد انتشار ظاهرة «التسول» بمختلف شوارع مدينة الغردقة السياحية، مما أساء للمدينة من هذه الظاهرة أمام زائريها.

فيما أكد مسؤولو الأمن بالغردقة، أن مكافحة ظاهرة التسول تأتي ضمن الأعمال المخالفة للقانون ولها آثارها السلبية على المجتمع حيث تتمكن الحملات الامنية من ضبط المتسولين بصفة مستمرة وعرضهم على النيابة العامة ويتم الإفراج عنهم ثم يعاودون التسول مرة أخرى، وأن الحملات الأمنية لا تتوقف عن ضبط المتسولين.

طالب العاملون بالقطاع السياحي بمدينة الغردقة أجهزة الأمن بتنظيم حملات أمنية مستمرة على مناطق انتشار المتسولين وإنهاء ظاهرة التسول التي انتشرت بشكل كبير بمختلف المناطق بالمدينة السياحية والشعبية وتعدد الشكاوي من المضايقات خلال جولاتهم السياحية وأمام مداخل الفنادق والمطاعم والكافتيريات.

وطالبوا باستمرار الحملات الأمنية في الشوارع والميادين الرئيسية لمحاربة هذه الظاهرة السيئة التي تفشت داخل الغردقة، التي تعتبر من أهم الظواهر والسلوكيات التي تؤثر على السياحة واصدار قائمة سوداء بصور وبيانات المتسولين وترحليهم لمحافظاتهم ومنع دخولهم للغردقة مرة أخرى للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.

فيما أكد العاملون بالقطاع السياحي أن ظاهرة «التسول» اصبحت تسئ للمدينة السياحية وأنه لا فرق لدى المتسولين في تواجدهم بين شوارع المناطق الشعبية والسياحية فكل منهم حجز مكانه مسبقا في المنطقة التي يستطيع التسول فيها حتي اصبحت الغردقة كاملة العدد من المتسولين رافعين شعار «متسول لكل سائح» مصري أو أجنبي لوقف هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة لانهاء هذة الظاهرة السيئة التي انتشرت بمدينة الغردقة حتي وصل الامر بتاجير الاطفال من اسرهم للتسول بهم.

وكشف العاملون بالقطاع السياحي أنه بالفعل ظاهرة التسول زادت كثيراً عن حدها في ميادين وشوارع الغردقة الشعبية والسياحية، وهو سلوك أثر بالسلب على صورة السياحة في الغردقة وان عدد كبير من السائحين يشكون من هذه الظاهرة السيئة التي يقوم بها سيدات واطفال من خارج مدينة الغردقة.