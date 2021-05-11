شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلبات 1560 ملف تصالح في مخالفات البناء وفحص 2308 ملفات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن عدد الملفات المقبولة في مخالفات البناء وصلت إلى 1560 ملفا، في حين جار فحص 2308 ملفات ومعاينة 1347 ملفا من إجمالي 20 ألفا، و320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأي أنشطة أخرى.