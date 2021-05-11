شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهنئ السيسي والمصريين بعيد الفطر: والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيانه: «نتوجه بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقاداتنا، وندعو الله أن يوفقهم إلى ما يؤدي إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها».

وأضاف المجلس: «نستقبل العيد هذا العام وسط ظروف خاصة يشهدها العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة»؛ وتابع: «أنتهى شهر كريم صمنا فيه وقمنا ودعونا الله، فنرجو من الله أن يتقبل منا ما قدمنا».

واختتم المجلس: «حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل سوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار».