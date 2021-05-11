شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تصدي القبة الحديدية في إسرائيل لصواريخ حماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية ناطقة بالعربية، مشاهد لتصدي منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي لعشرات الرشقات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس ، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والغارات التي استهدفت مدنيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وعشرات الجرحى.

وظهر في الفيديو الذي بثته صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» عشرات الصواريخ التي تتساقط قرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب ومدينة عسقلان.

تأتي هذه الأحداث بعد بدء قوات الاحتلال بطرد عشرات الأسر الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات على المصلين في باحات المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي واجه سيلا من الإدانات العربية والعالمية، وتبعه خروج عشرات المسيرات المناصرة لأهالي حي الشيخ جراح، وأصبح وسم #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح منتشرا على ملايين الصفحات الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية.