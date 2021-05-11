شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان»: الأحداث الدامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تستوجب التدخل الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مستمر وممنهج تستوجب أهمية سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المجلس في بيان له اليوم، أن المطلب الأساسي والعاجل هو أن تسارع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لسرعة اتخاذ الآليات الواجبة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وشدد المجلس أن استمرار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ما هي إلا تداعيات لاستمرار الاستعمار الاستيطاني نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على مدار أكثر من خمسين عاماً.