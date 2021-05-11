شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 فى مسرح جريمة مقتل رضيعة وسرقة قرطها بالمحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من مسرح جريمة مقتل رضيعة تبلغ من العمر 25 يوما، داخل المنزل بعزبة شيم التابعة لقرية طنبارة، مركز المحلة، محافظة الغربية.

تم إجراء جوله داخل مسرح الجريمة ومكان حدوثها، وأكد الأهالى أنهم فوجئوا بصراخ أم الطفلة أول أمس، وعندما هرع الأهالى للمنزل، قالت لهم الأم أن مجهولون قاموا بالتسلل للشقة، عن طريق الشباك، وقاموا بتخديرها، وبعد أن استعادت وعيها فؤجات أن الطفلة مقتولة، وقرطها الذهبى مسروق.

وأضاف الأهالى، لـ"الخليج 365" أن الشرطة حضرت على الفور، وتم التحفظ على مسرح الجريمة، وتم سماع أقوال الزوجة، واقتيادها وزوجها لمركز شرطة المحلة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام، لتشريحها واستخراج تقرير الطب الشرعى.

وقال الأهالى أن والد الطفلة كان فى العمل ولم يكن متواجد بالمنزل، وهذا ما أثبتته تحريات المباحث، كما طالبوا بسرعة ضبط الجناه.

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة بلاغ سيدة تتهم فيه مجهولين بدخول منزلها وتخديرها، وسرقة قرطها الذهبي وخنق طفلتها الرضيعة وفروا هاربين.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من سيدة بقيام مجهولين ملثمين بالتسلل لشقتها بقرية طنبارة وتخديرها وبعد استعادة وعيها فوجئت بسرقة قرطها الذهبي وخنق طفلتها الرضيعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.