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السيطرة على حريق داخل مصنع فوانيس بمنطقة المطرية

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القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مصنع فوانيس بمنطقة المطرية، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فوانيس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بفرد كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها لباقى المجاورات، وتمت علية إخماد الحريق، وبالفحص تبين إصابة 11 شخصا بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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