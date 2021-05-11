شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 أشخاص متورطين فى فيديو تقديم كفن بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 8 أشخاص من المتورطين فى فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، ويتم تكثيف الجهود لضبط باقى المتورطين فى الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر قيام أشخاص بحمل أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين داخل صوان، بينما يجلس أحد الأشخاص، ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.

ودلت التحريات الأولية على أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ حوالى شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر حينها، ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل، وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى، وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان، وتم القبض على متهمين فى الواقعة، وتم احالتهم للنيابة.