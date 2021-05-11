شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس.. ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020-2021، حيث كان قد حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول، لتنطلق يوم 19 يونيو وتنتهى يوم 1 أغسطس، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.