اللقطات الأولى لحريق محل أحذية بمول تجاري في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري رجال الدفاع المدني بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد حريق اندلع في مخزن ملحق بمحل لبيع الأحذية داخل مول "س.س" بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في الطابق الثالث والأخير بمول تجاري بأكتوبر.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٤ سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن ملحق بمحل أحذية، ما أسفر عن تفحم بعض محتوياته دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.