قيدوه وعذبوه.. تجديد حبس 5 متهمين بتهمة اختطاف شخص في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجة وبصحبتهم المجني عليه مُقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

واعترفت متهمة بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقي المبلغ المالي المُستحق عليه، مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفي سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت بإستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين بإصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها).

وأضافت المتهمة أنهم تعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.