تفاصيل حريق مخزن ملحق بمحل أحذية داخل مول بأكتوبر.. والمعاينة: ماس كهربائي

وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن ملحق بمحل أحذية، ما أسفر عن تفحم بعض محتوياته دون إصابات.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن ملحق بمحل لبيع الأحذية داخل مول "س.س" بمدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع