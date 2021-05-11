تفاصيل حريق مخزن ملحق بمحل أحذية داخل مول بأكتوبر.. والمعاينة: ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن ملحق بمحل لبيع الأحذية داخل مول "س.س" بمدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في الطابق الثالث والأخير بمول تجاري بأكتوبر.
ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع أكتوبر.
وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن ملحق بمحل أحذية، ما أسفر عن تفحم بعض محتوياته دون إصابات.
وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.