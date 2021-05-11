نشرة الحوادث.. دليفري يتحرش بسيدة وقرار جديد بقضية "كافيه حسن شاكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

"دليفري" يتحرش بسيدة على السحور في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس "دليفري" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بسيدة داخل منزلها بدائرة مصر الجديدة.

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إخلاء سبيل 8 متهمين في واقعة "كافيه حسن شاكوش"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 8 متهمين في واقعة "كافيه حسن شاكوش" بكفالة مالية.

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إحالة المتهم بحرق "سوق التوفيقية" للجنايات

النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري، باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية.

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب" لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر.

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محاكمة المطرب حسن شاكوش بتهمة سب الفنانة ريهام سعيد

حددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يونيو، كأولى جلسات محاكمة المطرب حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد.

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