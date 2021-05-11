شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة أعداد أسرّة العناية المركزة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضاعفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عدد الأسرة الخاصة بقسم العناية المركزة لمرضى فيروس «كورونا» على مستوى المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى «كورونا» من 17 سريرًا إلى 34 سريرًا، فيما جاري إضافة 16 سريرًا آخر للعناية المتوسطة بالمستشفيات العامة والمركزية.

وذكر محروس، أن المديرية لديها مخزون استراتيجي من الأكسجين يكفي لمدة 10 أيام، ولا توجد أي مشكلة في أسطوانات الأكسجين بأقسام العزل الخاصة بمرضى «كورونا».

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميا على مستوى مراكز المحافظة الخمس، مناشدًا المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيروس كورونا بالمحافظة.