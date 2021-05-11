شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: تمنياتي لمصر وشعبها بالتقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومعربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.