شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعَع عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة والشركة.

تناول الإجتماع استعراض الوضع الراهن لأعمال تنفيذ المشروع على مستوى مدينة الخارجة، والتي تم الإنتهاء من تنفيذ ٤٣ كم من الشبكات الأرضية بها، بالإضافة إلي محطة تخفيض الضغط، للبدء في التشغيل في شهر يونيو القادم.

كما تم مناقشة الآليات الخاصة بإعادة الشيئ لاصله بالنسبة و التعاقد مع العملاء بالمناطق التي تم الانتهاء منها والبالغ عددهم ٧٠٠٠ عميل منزلي، وإنشاء مركز لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي.