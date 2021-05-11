شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع منظومة الكاميرات بمدينة الطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، من مكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء منظومة المراقبة بالكاميرات ( مرحلة أولى) بمدينة طور سيناء، التي يجري من خلالها مراقبة الكورنيش وشارع 306 ومقصد العائلة وشاطئ الفيروز والميادين والشوارع بالمدينة، بغرض ضبط الحالة الأمنية والمرورية والسيطرة والتحكم والتدخل السريع في أي أزمة والحفاظ على الانضباط والنظافة بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ على النظافة والنظام بمدينة طور سيناء، وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بأنحاء المدينة.