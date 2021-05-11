شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة تصل لـ6 درجات وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس الأربعاء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال طقس الغد ما عدا الإسكندرية التي ترتفع بمقدار درجة واحدة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويصل الإنخفاض في درجات الحرارة إلى 6 درجات للعظمى على أسوان، يوجد نشاط للرياح على القاهرة وعدة مناطق أخرى كما يتوقع وجود أمطار رعدية على مناطق من شرق البلاد.

توقعت هيئة الأرصاد االجوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ضمن حالة الطقس غدًا والذي يكون حار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، يكون معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويصبح مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، ويسود طقسا معتدلا على السواحل الغربية.

وتكون الظواهر الجوية البارزة ضمن طقس الأربعاء وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال االبحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتكون الرياح شمالية غربية على كافة الأنحاء، وتكون سرعتها في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية 16 عقدة، وعلى شمال الصعيد 15 عقدة، بينما تكون على جنوب الصعيد 12 عقدة.

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدل ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ويكوون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون الرطوبة النسبية على القاهرة 75-40 وعلى السواحل الشمالية 85-45 وعلى شمال الصعي 40-25 وعلى جنوب الصعيد 25-15.

انخفاض الحرارة يصل لـ6 درجات وأمطار رعدية.. حالة الطقس الأربعاء

توقعات حالة الطقس غدأ في القاهرة

يستمر نشاط الرياح لليوم الثاني على القاهرة الكبري، وتواصل درجة الحرارة الانخفاض غدًا إلى 32 درجة للعظمي بدلاً من 33 درجة خلال طقس اليوم الثلاثاء، وتنخفض الصغري إلى 18 درجة مقابل 19 درجة اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وتكون ذروة الحرارة بين الساعة الثانية ظهرًا والرابعة عصرًا.

طقس الإسكندرية غدًا

ترتفع درجة الحرارة العظمي بمقدار درجة واحدة في الإسكندرية غدًا وتصل العظمى إلى 26 درجة مقابل 25 درجة اليوم، وترتفع الصغري من 17 درجة اليوم إلى 18 درجة غدًا الأربعاء، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدا في الإسكندرية 27 درجة، وتكون ذروة الحرارة بين الساعة الواحدة ظهرًا والثالثة عصرًا.

أحوال الطقس غدًا في أسوان

يستمر انخفاض درجات الحرارة غدًا لليوم الثاني على أسوان وتنخفض الحرارة اليوم 6 درجات لتصل إلى 36 درجة مقابل 42 درجة اليوم الثلاثاء، وتستقر الصغرى عند 25 درجة مثل اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في أسوان غداً 37 درجة مئوية، وتكون ذروة درجة الحرارة بين الساعة الثالثة ظهرًا والرابعة عصرًا.

توقعات درجات الحرارة غدًا في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون أعلى درجة حرارة غدًا في مصر هي 38 درجة للعظمي في شرم الشيخ، ويليها 27 درجة في فى الوادي الجديد والغردقة ومرسي علم وادفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32- 18

درجة الحرارة في الإسكندرية 26- 18

شبين الكوم 31-18

بلطيم 25 – 17

درجة الحرارة في طنطا 30- 18

دمياط 25-18

بورسعيد 26-18

المنصورة 30-18

دمنهور 28–18

السويس 32-19

الزقازيق 32-18

الإسماعيلية 32-17

شرم الشيخ 38-27

العريش 28-17

الغردقة 37- 25

المنيا 33-20

درجة الحرارة في أسيوط 34-21

درجة الحرارة في قنا 35-24

درجة الحرارة في أسوان 36-25

بنى سويف 33-20

الفيوم 33-19

درجة الحرارة في الأقصر 36-24

درجة الحرارة في سوهاج 34-21

ادفو 37- 25

الوادي الجديد 37- 20

أبوسمبل 36-23

انخفاض الحرارة يصل لـ6 درجات وأمطار رعدية.. حالة الطقس الأربعاء

اقرأ أيضًا:

أحوال الطقس في مصر حتى انتهاء أجازة العيد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء