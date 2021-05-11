شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: إدخال البهجة والسرور على النفوس فريضة في العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجب علينا أن نستلهم من معني «العيد» الذي هو بمعنى الرجوع والعودة في أن نعيد إلى النفس البشرية صفاءها الفطري وأخلاقها الحميدة، فنفس الإنسان في الأساس نفس صافية ونقية، مما ينعكس بالضرورة على السِلمْ المجتمعي.

وطالب المفتي خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، المصريين والمسلمين جميعا بالتوسعة على الأهل والأبناء وإدخال السرور إلى قلوبهم في العيد.

ووجه المفتي الجميع إلى إلى صلة الأرحام والتزاور فيما بينهم حتى تسود مشاعر الحب والأخوة والمودة بين الناس جميعا مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن السرور والفرح وإشاعة جو من السعادة في أيام العيد هي فريضة إسلامية يستهدف الإسلام من ورائها بث روح الأمل والنشاط داخل المجتمع حتى لا يعتقد البعض أن الإسلام يخاصم تلك الفطر البشرية.

وأوضح أن صدقة عيد الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين وهي فرض على كل مسلم .