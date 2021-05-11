شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة لدفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منح مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو المقبل، لسرعة استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح في مخالفات البناء، وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب .

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لطلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الرابعة على التوالي.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى .